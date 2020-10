Von der Leyen testou negativo à Covid-19

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © António Cotrim/EPA

A presidente da Comissão Europeia já realizou o teste à Covid-19, e já recebeu o resultado negativo. Mas mantém a agenda cancelada até amanhã.

Von der Leyen foi informada ainda ontem, "através dos canais [Comissão Europeia] em Portugal", que um dos membros do Conselho de Estado tinha testado positivo ao novo coronavírus, a presidente está "em ótimas condições" e "a trabalhar", embora em auto isolamento, depois de ter participado na reunião de Conselho de Estado em Cascais.

O conselheiro de Estado, António Lobo Xavier testou positivo, à infeção por coronavírus, tendo de imediato transmitido a informação à presidência da República, que iniciou os contactos a todos os presentes na reunião, incluindo à presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen "não apresenta qualquer sintoma", mas para já, a cancela todos os eventos que tinha previstos para o dia de hoje, e a sua agenda está em revisão até ao final da semana.

"Não vai participar na sessão plenária do parlamento europeu", onde tinha marcada uma intervenção. Também "não vai poder presidir [a reunião] do colégio [de comissários], que será presidia pelo vice-presidente executivo, o senhor Franz Timmermans", anunciou o principal porta-voz de Von der Leyen, completando que "ela também não participará na cimeira UE-Ucrânia, [onde] será representada pelo Alto Representante e Vice-presidente Josep Borrell".

Eric Mamer vincou porém que a chefe do executivo comunitário é testada com regularidade, e até já obteve um resultado negativo depois da sua deslocação a Lisboa.

"A presidente e o membros da comitiva direta - [membros] de gabinete e funcionários que trabalham em estreita colaboração com ela, são testados rotineiramente, duas vezes por semana às segundas e quintas-feiras" afirmou, assegurando que isto também "aconteceu também na semana passada e, de fato, novamente esta manhã.

Poder executivo da UE vigilante

O porta-voz informou também que Bruxelas já está a contactar as delegações e os próprios chefes de Estado ou de governo, aos quais recomenda para que estejam vigilantes, depois de a presidente ter participado na cimeira europeia, na quinta e sexta-feira.

O primeiro-ministro, António Costa, que integrou a reunião do Conselho de Estado, mas entretanto já obteve um resultado negativo à Covid-19, foi um dos líderes presentes na cimeira, tal como, por exemplo, a chanceler alemã, Ângela Merkel.

"Estamos a informar as representações permanentes e os líderes, basicamente para os informar da situação, [e] para que tomem as medidas cautelares que precisem ser tomadas", disse.

O porta-voz apontou que Von der Leyen não poderia ter tomado medidas antes da cimeira, por ter tido conhecimento na noite de domingo "já tarde". Porém, considera que "as reuniões realizadas em Portugal foram organizadas com as autoridades portuguesas de forma a que pudessem ser aplicadas todas as medidas de distanciamento social".

"Portanto, não acho que haja algo fora do comum aqui neste contexto", afirmou quando questiona se considera que foram seguidas todas as medidas, necessárias, para lidar com a Covid-19, no âmbito da reunião em que a Von der Leyen participou por convite especial de o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

"Mas, é claro, o regulamento sendo o que é, e com razão, o presidente está respeitá-lo e [está] isolar-se, até sete dias após o contacto que teve, que aconteceu na terça-feira da semana passada", disse o porta-voz.

Coronavirus atinge staff em Bruxelas

Entretanto, Balazs Ujvari um outro membro da equipa de porta-vozes da presidente, anunciou que "até esta manhã", e desde o início da pandemia, já foram registados "159 casos casos positivos entre o pessoal da comissão", não tendo porém feito referência ao grau de gravidade entre cada um dos pacientes.

Esta manhã, a presidente anunciou na rede social Twitter que foi informada e que iniciou um período de quarentena, apesar de ter um resultado negativo a um teste que realizou dois dias depois da reunião em Portugal, e mesmo assim vai já hoje realizar um novo teste de despistagem à Covid-19.

Von der Leyen vai ficar a aguardar pelo resultado do teste que vai realizar ainda hoje, embora não apresente qualquer sintoma, e está ótima, para usar expressão do principal porta-voz da Presidente, no contacto com a TSF, depois de sair do gabinete de von der Leyen.

Von der Leyen torna-se a segunda presidente de uma instituição europeia a entrar em quarentena, depois de há menos de duas semanas, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel ter sido obrigado a adiar a mais recente cimeira em uma semana, na sequência de um teste positivo ao novo coronavírus a um membro da sua segurança pessoal.

Na altura, Charles Michel também aproveitou a sua conta no Twitter para anunciar a decisão insólita.

"O @eucopresident soube hoje que um oficial de segurança, com quem ele manteve contacto próximo no início da semana passada, testou positivo para COVID. O presidente é testado regularmente e estava negativo ontem. Respeitando as regras belgas, ele está em quarentena a partir de hoje", anunciou o porta-voz.

O Conselho Europeu Extraordinário de 24 e 25 de setembro tinha sido convocado por Charles Michel em agosto, para uma discussão, em Bruxelas, sobre "o mercado único, a política industrial e a transformação digital, bem como as relações externas, em particular as relações com a Turquia e a China".

Antes da Cimeira, Charles Michel tinha viajado para Grécia, Chipre e Malta como parte dos preparativos para as discussões.

Von der Leyen também deveria deslocar-se esta semana a Atenas. Mas, toda a agenda da presidente está "em revisão, até ao final da semana".