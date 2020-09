Voo de sete horas sem destino esgota em dez minutos

A Qantas ofereceu um voo sem destino, com duração de sete horas, que esgotou em apenas dez minutos © William West/AFP

Por Cátia Carmo 20 Setembro, 2020 • 18:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As restrições globais aos voos provocadas pela pandemia do novo coronavírus têm levado muitos viajantes a sonhar não só com destinos distantes, mas também com a simples experiência de voar com tudo o que isso implica, desde a emoção da descolagem às vistas incomparáveis que se contemplam da janela do avião. Foi daí que surgiram os "voos sem destino", viagens aéreas que acontecem apenas com o propósito da viagem e não com o objetivo de chegar a um destino específico.

A Qantas, a maior companhia aérea australiana, provou que este tipo de voos são agora bastante populares. Ofereceu um, com duração de sete horas, que esgotou em apenas dez minutos. De acordo com a empresa, os passageiros estão tão ansiosos por voar que não se importam de pagar por este tipo de experiência.

"É provavelmente o voo mais vendido na história da Qantas. As pessoas claramente sentem falta de viajar e da experiência de voar. Se a tendência continuar, definitivamente iremos fazer mais destes voos panorâmicos enquanto esperamos que as fronteiras se abram", explicou Alan Joyce, CEO da companhia aérea, em comunicado, citado pela CNN.

O voo panorâmico de sete horas vai percorrer um grande circuito passando por Queensland, Gold Coast, Nova Gales do Sul e outras terras remotas do interior do país. Do céu, os passageiros deverão ser capazes de ver atrações australianas famosas como o Porto de Sydney e a Grande Barreira de Coral. O jato passará também bem perto de pontos turísticos como Uluru e a praia de Bondi.

A bordo, o entretenimento será garantido por uma celebridade surpresa.