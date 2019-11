Bomba da 2.ª Guerra Mundial interrompe voos em Aeroporto de Berlim

Situação aconteceu no Aeroporto de Berlin-Schönefeld, na Alemanha © Direitos Reservados

Por Rita Carvalho Pereira 29 Novembro, 2019 • 12:43

As descolagens e aterragens de aviões estiveram interrompidas, ao início desta tarde, no aeroporto de Berlin-Schönefeld, devido à presença de uma bomba nas instalações. O jornal alemão Berliner Zeitung adianta que, durante as obras no aeroporto, foi encontrada um explosivo que data da Segunda Guerra Mundial.

Na página oficial de Twitter, o aeroporto informou os passageiros que havia condicionamentos nos voos.

"Por favor, confiram o estado dos vossos voos no nosso website ou junto das vossas companhias aéreas", pediram os responsáveis do serviço do aeroporto aos passageiros.

As operações aéreas foram, entretanto, retomadas, informou o aeroporto.

"As operações de voo já podem decorrer em segurança", lê-se na nota publicada no Twitter.