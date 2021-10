Voos no aeroporto de La Palma cancelados devido à nuvem de cinzas do Cumbre Vieja

© Carlos de Saa/EPA (arquivo)

A nuvem de cinzas do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, obrigou este sábado ao cancelamento da maioria dos voos previstos no aeroporto da ilha espanhola, que por enquanto continua aberto, apesar da erupção iniciada há quase um mês não dar sinais de recuo.

Após suspender os seus voos desta manhã, a companhia aérea Binter comunicou que "a evolução da nuvem de cinzas procedente da erupção vulcânica de La Palma obriga a manter a pausa temporária dos voos com a ilha até a manhã de domingo", num comunicado publicado no seu site. No entanto, segundo fontes da companhia, a administradora dos aeroportos espanhóis, a AENA, mantém o aeroporto de La Palma em funcionamento, apesar 30 dos 34 voos previstos para hoje terem sido cancelados.

Esta não é a primeira vez que as ligações aéreas com esta ilha do arquipélago das Canárias são afetadas desde que o Cumbre Vieja entrou em erupção, a 19 de setembro. Além dos cancelamentos, o aeroporto de La Palma já foi completamente encerrado por duas vezes devido às condições adversas.

O diretor técnico do Plano Especial da Proteção Civil para a resposta à erupção explicou, em conferência de imprensa, que está previsto um agravamento da qualidade do ar "nas próximas horas" e a tendências "deve manter-se amanhã, associada às previsões meteorológicas".