Votação antecipada nos EUA em andamento para segunda volta na Geórgia

O senador em exercício, o reverendo Democrata Raphael Warnock, enfrentará novamente a ex-estrela de futebol americano Herschel Walker

A votação antecipada presencial para decidir o último assento no Senado norte-americano já está em andamento em todo o estado da Geórgia, com o senador Democrata Raphael Warnock a trabalhar para derrotar o candidato Republicano Herschel Walker.

A Geórgia viu-se obrigada a ir novamente a eleições para nomear um senador para o Congresso, depois de nenhum dos candidatos ter atingido a marca de 50% nas eleições intercalares de 08 de novembro.

O senador em exercício, o reverendo Democrata Raphael Warnock, enfrentará novamente a ex-estrela de futebol americano Herschel Walker, apoiado por Donald Trump, desta vez numa votação sem um terceiro candidato.

Warnock passou o fim de semana a pedir aos seus apoiantes que não esperassem até ao dia 06 de dezembro - dia da eleição da segunda volta - para votar.

Tentando alavancar o seu papel como pastor da igreja de Martin Luther King Jr. e primeiro senador negro da Geórgia, Warnock concentrou os seus esforços no domingo entre as comunidades negras na região metropolitana de Atlanta.

Walker, por outro lado, não realizou eventos públicos durante o fim de semana e não fez referência à votação antecipada nos seus eventos de campanha, mesmo quando o Partido Republicano tenta aumentar a participação dos eleitores depois que Walker teve um desempenho inferior a outros Republicanos da Geórgia nas intercalares.

Walker terminou a primeira volta com cerca de 200.000 votos a menos que o governador Republicano Brian Kemp, que venceu facilmente um segundo mandato.

Com um perfil controverso, Walker, um protegido de Trump, é um ex-atleta do futebol americano que fez campanha contra o aborto, apesar de duas mulheres o acusarem de financiar as suas interrupções de gravidez.

A votação presencial antecipada no estado continua até sexta-feira.

O controlo do Senado não depende desta eleição, uma vez que os Democratas já garantiram a maioria através dos 50 assentos que conseguiram nas intercalares, que se juntam ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

Até ao final de domingo, quase 200.000 votos já haviam sido depositados em alguns condados da região que optaram por ter votação no fim de semana.