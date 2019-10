Votação em Moçambique foi ordeira nas primeiras horas

Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher esta terça-feira o Presidente da República © Emma Rumney/Reuters

A missão de observação do processo eleitoral da União Europeia (UE) classificou esta terça-feira como "ordeiro" o processo de votação nas primeiras horas em Moçambique.

"Por enquanto registamos o que ocorreu na abertura e observamos que sucedeu num modo ordeiro. Há informação muito completa ao eleitor antes da votação, e isso é necessário para que o processo decorra como queremos que seja", disse o chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia, Nacho Sánchez.

Em declarações à Lusa, em Maputo, o chefe da missão disse haver "informações suficientes" para garantir que "estatisticamente a abertura está a suceder da mesma forma no conjunto do país", considerando também as zonas rurais.

A União Europeia tem mais de 150 observadores eleitorais de curto prazo espalhados pelo país, e cerca de 32 de longo prazo que estão instalados desde setembro.

Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher esta terça-feira o Presidente da República, 250 deputados do Parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias.

As sextas eleições gerais de Moçambique contam com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às Legislativas e provinciais, sendo que só os três partidos com assento parlamentar no país (Frelimo, Renamo e MDM) concorrem em todos os círculos eleitorais.