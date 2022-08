Reportagem TSF. Votação "sem transtornos" nos bairros da periferia de Luanda

Por Dora Pires, enviada especial da TSF a Angola 24 Agosto, 2022 • 17:49 Partilhar este artigo Facebook

A votação correu bem, "sem transtornos, esta quarta-feira no bairro de Sambizanga, nos subúrbios de Luanda.

"Correu bem na medida do possível, sem transtornos, sem constrangimentos. Vamos fazer as contagens. Fechámos às 4h55. Estamos a fazer o escrutínio da primeira urna, depois passaremos para outras", explicou à TSF Domingos Augusto, presidente da assembleia de voto do bairro onde nasceu José Eduardo dos Santos.

As quintas eleições gerais em Angola perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o MPLA (governo) e a UNITA (oposição), que tentam conquistar a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional.

João Lourenço, atual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA.