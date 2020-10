Voto do PP é a grande incógnita da votação da moção de censura em Espanha

© EPA

Contra o Governo, contra a Europa, contra a imigração, e contra os inimigos de Espanha. Santiago Abascal, o presidente do partido espanhol de extrema-direita Vox, disparou contra todos numa moção de censura ao Governo, condenada ao fracasso desde o início por não ter os apoios necessários.

"Não são um Governo, são uma frente popular, social comunista, aliado com separatistas e terroristas. Uma máfia", atirou.

As críticas não se ficaram pelo Governo e o dirigente do Vox atacou também a União Europeia, defendendo que "Espanha está a ser saqueada em duo: pelo pescoço está aprisionada pela maquinaria despótica de Bruxelas e pelos pés, roem-na as autonomias".

E daí, à imigração, que culpa de todos os males do país: "Canárias está a transformar-se numa nova Lampedusa, onde os hotéis não estão cheios de turistas mas sim de imigrantes ilegais. Os poderosos nunca vão sofrer os aspetos nocivos dessas avalanches. Nos seus condomínios os menores estrangeiros não acompanhados nem roubam, nem agridem, nem violam."

Num discurso que fez lembrar as palavras de Donald Trump, Abascal falou ainda do vírus chinês, defendendo que "não se pode culpar o governo da criação do vírus chinês", mas sublinhando que pode acusar-se o executivo espanhol "de não ter pedido responsabilidades ao país, a China, que ou o produziu artificialmente ou permitiu que se propagara".

O Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, tinha pedido contenção e cuidado para que não houvesse subidas de tom no Congresso e acusou Abascal de não ter escrúpulos e de odiar metade do país.

"Você odeia a Espanha tal e como ela é. O que você chama de patriotismo é u nacionalismo exasperado. A um patriota, senhor Abascal, não lhe sobra a metade dos compatriotas. Isto dá a ideia do que é você na política: um depredador sem valores", defendeu.

A grande incógnita desta quinta-feira continua a ser o voto do PP. Abascal pediu o apoio dos populares prometendo eleições ainda este ano. "Senhores do Partido Popular. Está nas suas mãos demonstrar que entre todos se deve construir uma alternativa a este desastre que temo em frente", apelou.

Sánchez voltou a insistir para que o PP se afaste da extrema-direita espanhola, sublinhando que a abstenção não chega: "Não basta que se abstenham. Peço-lhes formalmente que votem Não. E que proclamem que a direita espanhola não tem nada a ver com a extrema-direita espanhola".

Esta quinta-feira continua a segunda jornada da moção de censura, com as intervenções do Podemos e do PP e a votação final.