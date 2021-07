"Vou mudar a cozinha": escritor angolano Ondjaki estreia-se no cinema

O escritor angolano Ondjaki © Diana Quintela / Global Imagens (arquivo)

O escritor angolano Ondjaki vai estrear-se no cinema. Uma produtora angolana do Kiluanje, Kia Henda, fez-lhe um convite, no ano passado, para escrever uma curta-metragem. Chama-se "Vou mudar a cozinha" e será lançada em agosto ou setembro. Fazem parte da equipa o realizador e diretor de fotografia Eric Claver e a realizadora Camila Hara. "Com os meios que a produtora conseguiu criar, fizemos um filme muito bonito, simples e importante para nós", diz Ondjaki. Uma história que fala, em simultâneo, da guerra, da mulher, da autonomia, da força e da independência que as mulheres procuram.