Vox vai votar contra Governo liderado ou integrado pelo PSOE

Santiago Abascal garante que vai "fazer oposição" © Susana Vera/Reuters

Por Gonçalo Teles 11 Novembro, 2019 • 18:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do partido espanhol Vox anunciou, esta segunda-feira, que vai votar contra qualquer Governo liderado pelos socialistas. O partido de extrema-direita passou, com os resultados eleitorais desde domingo, a ser a terceira força política em Espanha.

Pub Pub

Santiago Abascal garantiu, em conferência de imprensa, que vai opor-se a uma governação liderada pelo PSOE porque foi eleito para ser oposição, e é exatamente isso que tenciona fazer.

Pub Pub

"Os espanhóis votaram para que façamos oposição e, portanto, anunciamos que vamos votar contra qualquer Governo liderado por ou do qual faça parte o PSOE. Tal como dissemos durante a campanha eleitoral, não vamos contribuir - nem com votos a favor, nem com abstenção, inação ou omissão - para facilitar um Governo do PSOE", garantiu Abascal.

Sobre a formação do Governo, o líder do Vox diz que esse responsabilidade cai sobre "os que ganharam e sobre os que, durante a campanha eleitoral, disseram que estavam dispostos a desbloquear a situação".

Já esta segunda-feira o PSOE rejeitou formar uma grande coligação com o Partido Popular e disse não contar com os partidos independentistas catalães para formar Governo no país vizinho.

Pedro Sánchez vai começar ainda esta segunda-feira a fazer contactos para sondar os restantes líder políticos, com o intuito de formar Governo o mais rapidamente possível. "O nosso compromisso é que não haja novas eleições", reforçou José Luis Ábalos, secretário-geral do PSOE.