Vulcão entra em erupção na Nova Zelândia. Há cinco mortos, 20 feridos e muitos desaparecidos

Pelo menos cinco pessoas morreram, outras 20 ficaram feridas e 27 estão desaparecidas, esta segunda-feira, na sequência da entrada em erupção do vulcão White Island, na Nova Zelândia.

Numa conferência de imprensa, esta manhã, John Tims, chefe da polícia neozelandesa, confirmou que o número de vítimas mortais subiu para cinco e que entre elas se encontram cidadãos de várias nacionalidades. Para já, não se sabe se ainda haverá sobreviventes na ilha e desconhece-se o número de pessoas que se encontram no local.

As autoridades adiantaram ainda que vários feridos, que sofreram queimaduras, foram transportados para hospitais nas cidades de Whakatane e Middlemore.

Pelo menos 50 turistas encontravam-se junto do vulcão, ou nas imediações do mesmo, no momento da erupção, a nordeste da cidade de Tauranga na Ilha do Norte, uma das duas principais ilhas da Nova Zelândia.

Nesta altura, as equipas de resgate não conseguem aceder à ilha, uma vez que as condições no local não foram consideradas seguras para os profissionais de emergência.

"É uma situação que está a evoluir e, é claro, todos os nossos pensamentos estão com as pessoas envolvidas", disse a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, em Wellington, logo após a erupção que ocorreu às 14h11 (hora local).

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, algumas das quais com gravidade, informaram os serviços de emergência, citados por órgãos de comunicação social neozelandeses. Várias pessoas foram dadas como desaparecidas, acrescentaram.

A agência neozelandesa GeoNet, que monitoriza a atividade vulcânica e sismológica no país, indicou ter ocorrido uma erupção vulcânica moderada e alertou para possíveis novas erupções ou sismos.

Os turistas efetuavam uma viagem pela ilha desabitada de Whakaari, onde se situa o vulcão White Island, quando a explosão abrupta ocorreu, lançando rochas e uma grande nuvem de cinzas.

As equipas de emergência, apoiadas por sete helicópteros, estiveram no terreno a retirar as pessoas afetadas, algumas das quais estavam perto da cratera minutos antes da erupção, de acordo com imagens de uma câmara de rastreamento instalada na zona.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao redor da ilha e cancelaram imediatamente todas as excursões, incluindo as de barcos turísticos.

Notícia em atualização