Vulcão Kilauea entra em erupção no Havai

Entrou em erupção um dos vulcões mais ativos do planeta, o Kilauea , situado na Big Island, no Havai. Os serviços geológicos norte-americanos (USGS) dão conta de que a erupção teve início numa das crateras do vulcão, a Halemaumau, e publicaram uma cronologia que evidencia a sequência de eventos.

Têm sido partilhados vídeos que mostram como a lava cobre a superfície da cratera e a acumulação de nuvens de gás na atmosfera.

Timelapse of the new summit eruption on Kīlauea volcano.https://t.co/Gb5IDeQTjn



NPS Video/J.Wei pic.twitter.com/f2a7ZSWEIe - Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021

A erupção mantém-se, para já, circunscrita ao Parque Nacional de Vulcões do Havai, de acordo com as autoridades, que acreditam que o evento vulcânico se vai ficar pelo espaço da cratera, não atingindo a zona residencial.

O alerta vulcanológico passou a "perigoso" e o código de aviação encontra-se no vermelho.

Antes de ser iniciada a erupção, foi notado um aumento da atividade sísmica, o que fez elevar o nível de alerta.

Há três anos, o Kilauea entrou em forte erupção, que acabou com a destruição de 700 casas e vários desalojados.