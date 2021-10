Wall Street fecha em alta graças a resultados de empresas em dia de fundo bitcoin

A entrada da BITO foi um acontecimento destacado no dia bolsista © EPA

Por Lusa 20 Outubro, 2021 • 07:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa nova-iorquina encerrou esta quarta-feira em alta uma sessão em que predominaram sólidos resultados de empresas relativos ao terceiro trimestre.

Os resultados definitivos do dia indicam que o índice seletivo Dow Jones Industral Average terminou em alta de 0,56%, para os 35.457,31 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 0,71%, para as 15.129,09 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,74%, para os 4.519,63 pontos, o que aproximou mais um pouco do seu recorde, estabelecido em setembro.

A sessão foi também animada pelo acolhimento do primeiro fundo indexado (ETF, na sigla em Inglês) ligado à moeda digital bitcoin.

A introdução em bolsa do fundo ETF da ProShares, baseado em contratos a termo ligados à bitcoin e autorizado pela primeira vez na praça nova-iorquina, representou uma etapa simbólica importante para a popularização dos ativos digitais.

Introduzido a 40 dólares o título, este fundo, designado BITO, fechou em alta de 4,4%, nos 41,77 dólares, ao passo que a bitcoin prosseguiu a sua subida ao mesmo ritmo (4,42%), atingindo às 21.00 horas de Lisboa 64.056 dólares, perto do seu máximo histórico, de 64.870 dólares, estabelecido em abril.

"A subida continua graças aos resultados das empresas, mesmo que os rendimentos das obrigações e os preços do petróleo subam", sublinhou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Os rendimentos oferecidos pelos títulos de dívida pública dos EUA a 10 anos subiram para 1,63%, de 1,60%, com a inflação a manifestar-se cada vez mais nas contas das empresas e nas perspetivas.

A inflação continua a ser "a preocupação número um", lembrou Art Hogan, da National Securities, com os investidores a procurarem ver se as subidas de custos "vão ter um efeito permanente nas margens de lucro e nas previsões para o próximo trimestre e início de ano".

A entrada da BITO foi um acontecimento destacado no dia bolsista, com os dirigentes da ProShares a irem mesmo tocar a campainha que simboliza a abertura do mercado.

"Até agora, é positivo e foi bem acolhido pelos investidores. É claramente um novo veículo de investimento, que permite a exposição à bitcoin", comentou Peter Cardillo.