Warren deve sair da corrida à Casa Branca esta quinta-feira

© Scott Olson/AFP

Por TSF com AFP 05 Março, 2020 • 16:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A candidata às primárias democratas Elizabeth Warren, vai abandonar a corrida à Casa Branca. A informação é avançada por vários meios de comunicação norte-americanos, que explicam que o abandono da corrida ocorre depois dos vários resultados negativos obtidos na última semana.

Com 70 anos, a senadora do Massachusetts deve reunir-se ainda esta quinta-feira com o seu staff para anunciar a suspensão da campanha, disse fonte da candidatura à CNN.

Elizabeth Warren chegou a liderar algumas sondagens nacionais nos Estados Unidos mas nunca conseguiu reunir formar alianças que lhe dessem força para conquistar votos nas primárias, acabando por ficar atrás de Bernie Sanders e Joe Biden nos 14 estados da última Super Tuesday.