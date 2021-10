Web Summit com lotação esgotada. Evento arranca na segunda-feira

O co-fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave © LUSA

Por TSF 31 Outubro, 2021 • 14:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão fechadas as inscrições para participar na Web Summit que começa esta segunda-feira em Lisboa. Em comunicado, a organização informa que as 40 mil vagas abertas para participação presencial foram já preenchidas.

Assim sendo, a websummit será, a nível mundial, a iniciativa de caráter tecnologico com o maior número participantes desde o início da pandemia.

Paddy Cosgrove, o fundador e presidente executivo do evento, confessa que todas as expectativas foram superadas já que quando a edição deste ano foi lançada a organização estimava que o número de participantes que se deslocariam a Lisboa rondaria as 10 mil.