Weiwei: "A China venceu em termos estratégicos" (El País)

Por Ricardo Alexandre 23 Março, 2021 • 09:51

A China venceu em termos estratégicos... quem o diz é o artista e dissidente chinês Aí Weiwei na capa do El País numa notícia acompanhada de foto tirada ao artista em Montemor-o-Novo, no início do mês... foto de Pedro Nunes para a agência Reuters. Na primeira página do El País também lemos que a UE sanciona Pequim pela primeira vez desde a matança de Tiananmen.

É manchete no catalão La Vanguardia: a dura resposta chinesa às primeiras sanções da UE desde Tiananmen... Pequim anuncia medidas contra funcionários e eurodeputados... ou seja, paga na mesma moeda.

O China Daily não fala nas sanções ocidentais mas destaca a visita do MNE russo a Pequim dizendo que Lavrov e o chefe da diplomacia chinesa foram muito críticos dos EUA.

Está na primeira do jornal norte-americano USA Today... Comicio condena a violência anti-asiática, presta homenagem às vítimas... Enquanto em todo o país havia ações de apoio à comunidade asiático-americana após os homicídios da semana passada na Geórgia, centenas de pessoas reuniram-se no fim de semana no centro de Atlanta para uma manifestação e marcha para homenagear as vítimas e condenar a violência. Oito pessoas foram mortas na semana passada; o crime atingiu um ponto nevrálgico numa comunidade que já se recuperava do aumento de incidentes anti-asiáticos, nos últimos meses.

Regresso aos jornais publicados na Europa para dar conta da pergunta que o diário francês Liberation faz na capa: vacinação em massa, porque não nós? O nós aqui quer dizer... franceses. Quer saber o jornal porque é que quando EUA, Reino Unido e Israel se vacinam a toda a força, só 2,4 milhões de franceses é que já tem as duas doses da vacina contra a Covid.

Na Folha de São Paulo, lemos na manchete que os internamentos no estado de São Paulo estão 85% acima do pico do ano passado. Em 4 das 18 regiões do estado, concretamente em Araraquara, Sorocaba, Marília e São João da Boa Vista), o número de pacientes de Covid mais do que dobrou. mas a situação mais crítica é na região de Bauru, onde a prefeita Suéllen Rosin (partido Patriota) se opõe às medidas do governo estadual de João Doria (PSDB). A ocupação de camas hospitalares na cidade chegou a 96% no domingo.

O Jerusalém Post recorda manchete que os israelitas vão às urnas pela quarta vez em dois anos... com uma capa cheia de candidatos com máscaras, o diário Haeretz chama-lhe a "praga das eleições". E acrescenta que no meio de pandemia, desordem governamental, arrefecimento Economico, estamos perante "uma dose de insanidade, episódio quatro".