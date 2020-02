João Pedrosa em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Por João Pedrosa 29 Fevereiro, 2020 • 11:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Wuhan, diferente todos os dias!" é o slogan da cidade. Creio que passou a ser usado oficialmente em 2015 e terá sido escolhido por refletir uma Wuhan enérgica que procura continuamente o desenvolvimento.

Desde que cheguei, foi-me possível confirmar que a cidade de facto se transforma todos os dias - novas avenidas, novos jardins, novas linhas de metropolitano, novas estações de comboio, novos e muitos centros comerciais... A lista é infindável.

Talvez um dos itens que possa encabeçar esta lista seja o aparecimento e a alteração de negócios, tanto sejam industriais ou comerciais, e em especial os de pequena dimensão.

Eu já perdi a conta ao número de lojas ou restaurantes que registei como "a repetir" e que, quando voltei a eles, dei de caras com algo completamente diferente.

Estas metamorfoses não acontecem só em Wuhan. Elas são uma característica de todo o país.

Na China, estão contabilizadas cerca de 83 milhões de empresas em nome individual, com aproximadamente 200 milhões de pessoas a desenvolver as suas atividades.

Perante este trágico evento será, digo eu, impossível que muitas destas empresas não venham a ser fortemente afetadas.

Entretanto, a China já adotou uma serie de medidas para manter o progresso social e económico, ao mesmo tempo que tenta controlar o surto do COVID-19, com incentivos fiscais e monetários para ajudar as empresas a superar este período difícil.

Na passada sexta-feira, 28 de fevereiro 2020, uma diretriz oficial informou que o país aumentará o apoio às empresas em nome individual.

A China orientará as instituições financeiras a conceder a essas empresas, empréstimos suplementares a juros reduzidos num total aproximado de 300 mil milhões de RMBs (40 mil milhões de euros).

As empresas também serão isentas, ou terão redução, das contribuições para a segurança social, dos encargos com arrendamentos e energia, bem como dos impostos e outras taxas.

É-lhes prometido um acesso mais fácil ao mercado.

Wuhan aguarda agora por dias diferentes.

Joao Pedrosa

Wuhan, 29 de Fevereiro de 2020 (Dia Mundial das Doenças Raras)

Leia aqui todas as crónicas de João Pedrosa