Wuhan encerra primeiro hospital provisório à medida que número de infeções diminui

O primeiro dos 16 hospitais construídos na China para fazer face ao surto de coronavírus foi encerrado esta segunda-feira, avança a televisão estatal CCTV, citada pela agência Reuters. O edifício construído em Wuhan fechou numa altura em que se regista uma diminuição do número de infeções por Covid-19 na província de Hubei.

Wuhan closes makeshift hospital as new coronavirus cases in China drop sharply https://t.co/hc8gLY2zk6 pic.twitter.com/3VbL2mUqz7