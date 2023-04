Xi Jinping e Volodymyr Zelensky falaram ao telefone pela primeira vez desde o início da guerra

Volodymyr Zelensky © Genya Savilov/AFP

O Presidente chinês, Xi Jinping, falou esta quarta-feira ao telefone com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. A chamada durou quase uma hora e foi o primeiro contacto entre os dois líderes desde o início da guerra.

"Tive uma longa e significativa conversa com o Presidente Xi Jinping, afirmou Zelensky numa mensagem divulgada no Twitter. "Acredito que com esta chamada, assim como a nomeação de um embaixador da Ucrânia na China, representa um ímpeto poderoso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais."

I had a long and meaningful phone call with President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

O porta-voz do Presidente ucraniano, Sergiy Nykyforov, acrescentou, numa mensagem no Facebook, que os dois líderes falaram ao telefone durante quase uma hora.

Já a televisão chinesa CCTV adianta que Xi Jinping terá dito a Volodymyr Zelensky que "diálogo e negociações" são o único caminho para acabar com a guerra.

"Na questão da guerra da Ucrânia, a China sempre se manteve ao lado da paz e a sua posição de base é promover conversações de paz", terá afirmado o chefe de Estado chinês, citado pelo canal CCTV.

A China é um aliado histórico da Rússia, mas segundo a transcrição da conversa divulgada pelo canal tenta desmarcar-se de qualquer um dos lados do conflito.

"Nunca atiramos combustível ao fogo, muito menos nos aproveitamos da crise para lucrar", terá assegurado Xi Jinping na conversa com Zelensky.