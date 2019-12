Xi Jinping em Macau reitera validade à fórmula "um país, dois sistemas"

Xi Jinping é o Presidente da República Popular da China © Jason Lee/Reuters

Por Marta Melo, jornalista da TDM Rádio Macau, com Ricardo Alexandre 18 Dezembro, 2019 • 13:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi em festa que Xi Jinping foi recebido em Macau. O avião do presidente da República Popular da China aterrou cerca das 16h00, hora local. No aeroporto internacional estavam centenas de crianças, bem como a banda da Polícia da Segurança Pública à espera do presidente chinês.

Na primeira declaração feita em Macau, o líder chinês elogiou a implementação do modelo de vida política, social e económica de Macau: "O povo da China e o governo central sentem-se muito orgulhosos e sempre cumprimos orgulhosamente o princípio um país, dois sistemas."

Ainda no aeroporto, Xi Jinping disse estar "muito feliz" por visitar Macau. Destacou ainda "os sucessos e o progresso" da região autónoma desde a transferência da administração portuguesa, em dezembro de 1999.

O presidente chinês já esteve reunido com o líder do Governo de Macau. Xi Jinping diz que o Governo central reconhece o trabalho de Fernando Chui Sai On nos últimos dez anos na liderança do Governo do território desta região administrativa especial.

Ho Iat Seng é o próximo Chefe do Executivo. Toma posse sexta-feira, na presença do chefe de estado da China.

Antes da partida para Pequim, o chefe de Estado tem ainda encontros com membros da nova equipa governativa, e com representantes da Assembleia Legislativa e dos órgãos judiciais. Nesta visita, Xi Jinping deve dar orientações políticas para os próximos cinco anos. É esperado ainda o anúncio de novas políticas para Macau, por exemplo, a criação de uma bolsa de valores e de mais terrenos na Ilha da Montanha - uma zona situada do outro lado da fronteira.

Esta visita de Xi Jinping a Macau está a ser marcada por várias medidas de segurança. A linha do metro da Taipa - inaugurada no passado dia 10 - está suspensa até sexta-feira.

As autoridades anunciaram ainda que vários voos estão sujeitos a mudanças. As ligações marítimas com Hong Kong estão a acontecer de meia em meia hora - por estes dias. Geralmente, acontecem a cada 15 minutos. Há também algumas ruas do território em que o estacionamento está condicionado e a notícia de que vários jornalistas, nos últimos dias, têm sido impedidos de entrar em Macau. Os constrangimentos estão a ser associados à crise politica vivida em Hong Kong, palco de protestos há mais de seis meses.