Xi Jinping, sem sucessor óbvio, eleva aliados na hierarquia do poder na China

Xi Jinping, o líder mais forte da China em várias décadas, reforçou hoje o estatuto ao obter um terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista, elevando aliados a posições chave e recusando-se a apontar um potencial sucessor.

Xi surgiu em primeiro quando a nova formação do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista (PCC), composta por sete homens, subiu para um palco montado dentro do Grande Palácio do Povo, em Pequim, após um plenário à porta fechada entre os 370 delegados do Comité Central do Partido.

A formação do novo Comité Permanente do Politburo, a cúpula do poder na China, é dominada por aliados e protegidos de Xi Jinping. Nenhum tem a idade e experiência que o destacaria como sucessor viável.

Embora o Partido Comunista não estabeleça limites de mandato para o seu principal cargo político, Xi está a romper com o ciclo de décadas de sucessão ordenada estabelecido pelos seus antecessores.

A ausência de um sucessor óbvio também sugere que Xi pode tentar manter-se no poder para além do terceiro mandato, que termina em 2027.

Xi Jinping deve, assim, tornar-se no terceiro líder chinês com mais tempo como chefe do PCC, superado apenas por Mao Zedong, que liderou o Partido durante mais de trinta anos, e Jiang Zemin, que serviu como secretário-geral ao longo de 13 anos, cumprindo dois mandatos e meio.

Deng Xiaoping, o líder supremo da China desde o final dos anos 1970 até à sua morte, em 1997, nunca ocupou oficialmente o cargo de secretário-geral do Partido.

Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, a nova ordem hierárquica do Comité Permanente do Politburo é composta pelo secretário-geral Xi Jinping, 69 anos, Li Qiang, 63, Zhao Leji, 65, Wang Huning, 67, Cai Qi, 66, Ding Xuexiang, 60 e Li Xi, 66.

Isto significa que Li Qiang vai assumir o cargo de primeiro-ministro da China.

Cai Qi é o primeiro secretário do secretariado do Partido, substituindo Wang Huning como responsável pela gestão diária dos principais assuntos da organização.

Zhao Leji, agora em terceiro lugar na hierarquia, provavelmente chefiará a Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo do país, enquanto Wang Huning vai assumir a chefia da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, uma importante plataforma para mobilizar recursos e apoio de fora do Partido.

Li Xi vai chefiar a poderosa agência anticorrupção, a Comissão Central de Inspeção e Disciplina, substituindo Zhao Leji.

De fora do Comité Permanente do Politburo estão Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang e Han Zheng.

Qualquer sinal de oposição a Xi desapareceu assim, com Li Keqiang, o atual primeiro-ministro, a ser afastado do Comité Permanente, e o vice-primeiro-ministro Hu Chunhua excluído do Politburo. Os dois eram vistos como os únicos representantes da fação do ex-presidente Hu Jintao, que foi no sábado aparentemente forçado a deixar o congresso, durante a sessão de encerramento.

Xi afasta assim do topo do poder os representantes da Liga da Juventude Comunista, considerada a fação mais liberal e pragmática da liderança do país.

O PCC, que tem mais de noventa milhões de membros, está organizado numa estrutura piramidal. No topo está o Politburo, que é composto agora por 24 pessoas - oficiais do Exército, líderes de província e altos quadros do Partido. Dentro deste grupo está o Comité Permanente do Politburo, que é composto pelos sete membros encarregues da maioria das decisões políticas cruciais. O chefe do Comité Permanente é o secretário-geral do Partido.

Pela primeira vez em 25 anos, a formação do Politburo não integra mulheres.

Sun Chunlan, era a única mulher que fazia parte do Politburo, mas aposentou-se e nenhum dos novos membros é mulher.

A nova composição do Comité Central, uma espécie de parlamento do partido com 205 membros, integra apenas 11 mulheres.

"As mulheres continuam severamente sub-representadas no topo da política chinesa", observou o boletim especializado Neican, numa nota publicada hoje. "As mulheres representam 48,8% da população chinesa e 29,4% dos membros do Partido Comunista (...), mas a sua representação no Comité Central é de apenas 4,9%", segundo a publicação.

O atual líder da China, Xi Jinping, emergiu durante a sua primeira década no poder como um dos líderes mais fortes na História moderna da China, quase comparável a Mao Zedong, o fundador da República Popular, que liderou o país entre 1949 e 1976.