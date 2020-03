"Yin Yang! Combata-se a pandemia e não se ajude a criar o pandemónio"

© João Pedrosa

"Yin Yang" e" um princípio da filosofia chinesa Taoista (*), onde Yin e Yang são duas energias opostas: a Escuridão e a Claridade. É representado por um simbolo circular dividido em duas metades por uma linha curva. Metade do círculo é preta, o lado Yin e a outra é branca, o lado Yang.

As duas metades abraçam-se numa curva em espiral.

Um ponto de cada cor está situado no centro da metade do outro e tem como significado que ambos os lados carregam a semente do oposto.

A luta contra a epidemia do novo coronavírus não é só uma batalha entre os humanos e o vírus, mas também um conflito entre a Sombra e a Luz.

À medida que a comunidade internacional parece querer dar as mãos na luta contra a epidemia, pela minha "janela do mundo" entram notícias de afirmações "tolas" e infundadas bem como as "costumeiras" teorias da conspiração - historias mirabolantes e pouco factuais, que acredito que deixam claro os propósitos daqueles que as transmitem.

A comunidade medica e as instituições científicas credenciadas já salientaram que este vírus não teve origem num laboratório. Portanto, é inadmissível que continuem a surgir teorias contrárias.

Perante a ameaça do vírus, o alarmismo de alguns leva à criação de teorias absurdas.

Segundo consegui entender, a origem dum vírus é sempre muito difícil de rastrear.

Embora o novo coronavírus tenha aparecido inicialmente na China, isso não implica que a sua origem tenha sido no país.

Tedros Adhanom, o diretor-geral da OMS disse: "O que torna a epidemia pior é a disseminação de informação falsa... Pois consegue ser mais rápida que o coronavírus."

Parece-me assim evidente que a propagação de teorias alarmistas e de notícias falsas só dão lugar ao preconceito e ao pânico.

Num momento critico em que o mundo combate uma peste (palavra que apenas conhecíamos dos nossos livros de historia), devemos ser vigilantes e escrutinar a informação que nos querem "vender".

Um vírus não conhece fronteiras.

Face a esta epidemia, é da responsabilidade de todos derrotar a ignorância com recurso à ciência, esmagar os rumores com a verdade, resistir ao preconceito e impedir que teorias "tolas" se tornem "vírus políticos".

Combata-se a pandemia e não se ajude a criar o pandemónio.

E como no principio Yin Yang, saia-se da Escuridão e procure-se a Claridade.

(*) O Taoismo é uma filosofia de vida e uma religião milenar chinesa e constitui a base do pensamento oriental atual.

João Pedrosa

Wuhan, 01 de Marco de 2020 (Dia Mundial da Proteção Civil)

