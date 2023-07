Yolanda Díaz avisa que próxima década está "em jogo" e apela ao direito de voto

© Thomas Coex/AFP

A líder da Sumar e segunda vice-presidente do governo espanhol, Yolanda Díaz, apelou este domingo aos cidadãos para votarem nas eleições, porque está em jogo o país levantar-se amanhã com mais direitos, democracia e liberdade.

"Faço um apelo a todos os cidadãos para que exerçam o direito de voto. Durante muitos anos não se podia votar no nosso país e peço a todos, jovens, mulheres, reformados, trabalhadores, que vão votar", disse Díaz em declarações aos jornalistas, depois de votar na Escola Técnica Superior de Engenheiros de Minas e Energia de Madrid, cerca das 12h15 horas.

A líder da plataforma Sumar considerou que estas são "certamente" as eleições "mais importantes" para o povo da sua geração porque a próxima década está "em jogo".

"Muitos lutaram neste país para que possamos votar livremente e é muito o que está hoje em jogo", sublinhou Díaz, que também agradeceu aos membros das assembleias de voto e às Forças e Órgãos de Segurança do Estado que garantem que se pode votar "livremente".

Espanha vota este domingo em eleições legislativas com as últimas sondagens a darem a vitória da direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.

Estas são as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e estão chamados a votar 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.

Quatro partidos apresentaram listas de âmbito nacional e têm pretensão de chegar ao Governo: Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Partido Popular (PP, direita), Somar (extrema-esquerda) e VOX (extrema-direita).