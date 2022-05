Volodymyr Zelensky com António Costa © Sergei Supinsky/AFP

Por Carolina Rico 22 Maio, 2022 • 15:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Volodymyr Zelensky agradeceu a Portugal o "apoio político, humanitário e de defesa" prestado à Ucrânia.

"Estou grato pelo tratamento caloroso do nosso povo que se refugiou em Portugal", afirma o chefe de Estado ucraniano no seu discurso diário, divulgado este sábado à noite depois do encontro com António Costa em Kiev.

Zelensky destaca ainda que discutiu com o primeiro-ministro português novas sanções contra a Rússia e a "reconstrução pós-guerra" do país.

"Portugal está pronto para se juntar à reconstrução da Ucrânia e à reconstrução de escolas e jardins de infância", afirmou o presidente ucraniano.

Durante a sua visita a Kiev, António Costa manifestou a disponibilidade de Portugal para participar num programa de reconstrução de escolas e jardins-de-infância da Ucrânia ou "patrocinar" a reconstrução de uma zona territorial a indicar pelas autoridades ucranianas.

"O importante é garantir o futuro para as próximas gerações", explicou o primeiro-ministro durante uma conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky, depois de uma reunião entre ambos que demorou mais de uma hora.



Das opções pela reconstrução, o líder do executivo português manifestou preferência pela referente às escolas e jardins-de-infância, dizendo que o Estado Português tem experiência recente na execução desses programas de modernização de estabelecimentos de ensino.

O primeiro-ministro assegurou que Portugal "tem dado todo o apoio disponível" para que a Ucrânia conquiste a paz "e a liberdade e o direto à autodeterminação". "Quando não damos algum material que nos é pedido, não é por receio, mas por indisponibilidade", justificou.

António Costa anunciou ainda que irá conceder um apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia, "respondendo ao pedido do governo ucraniano".

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA