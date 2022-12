Zelensky alerta para perigo de eventuais ataques nos últimos dias do ano

Volodymyr Zelensky © Sergey Dolzhenko/EPA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou no domingo os ucranianos para o perigo de possíveis bombardeamentos pelas tropas russas durante as celebrações dos últimos dias do ano.

"Restam apenas alguns dias no ano, devemos estar conscientes de que o nosso inimigo tentará tornar este tempo escuro e difícil para nós", disse o chefe de Estado no seu discurso da noite, que tem sido transmitido todos os dias pela presidência ucraniana desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

O líder ucraniano afirmou ainda que "a Rússia perdeu tudo o que podia este ano, mas está a tentar compensar as suas perdas com a soberba dos seus propagandistas depois dos ataques com mísseis" ao país, incluindo ao setor energético.

"Sei que a escuridão não nos impedirá de conduzir os ocupantes a novas derrotas. Mas temos de estar preparados para qualquer cenário", disse ainda.

Zelensky apelou aos cidadãos para estarem atentos aos alarmes contra ataques aéreos e para se abrigarem.

"Por favor, cuidem de vocês e estejam prontos a ajudar os outros. Quando os ucranianos estão juntos, quando os ucranianos estão gratos uns aos outros, não podemos ser derrotados", disse.

O Presidente aproveitou a oportunidade para agradecer aos membros das Forças Armadas e aos voluntários, bem como aos serviços de emergência e aos trabalhadores das infraestruturas críticas, professores e trabalhadores dos transportes.

Mais de 7,8 milhões de pessoas fugiram da guerra na Ucrânia para outros países europeus, havendo ainda 6,5 milhões de deslocados internos, segundo dados recentes das Nações Unidas.

Desconhece-se o número exato de baixas civis e militares em dez meses de guerra, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.