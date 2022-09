Zelensky anuncia que Ucrânia pediu "adesão rápida" à NATO

Zelensky © Ludovic Marin/AFP

Por Clara Maria Oliveira com Lusa 30 Setembro, 2022 • 15:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou, esta sexta-feira, que o país entregou um pedido de "adesão rápida" à NATO através de uma mensagem na rede social Telegram.

"Já chegámos à NATO", começou por referir o chefe de estado ucraniano. "Estamos a dar um passo decisivo depois de assinar o pedido de adesão rápida da Ucrânia à NATO", concluiu.

O pedido de adesão acontece depois de Vladimir Putin ter assinado os tratados de anexação das quatro regiões ucranianas ocupadas.

"Sabemos que é possível. Este ano, vimos a Finlândia e a Suécia começarem a aderir à Aliança sem um Plano de Ação para a Adesão", justificou.

Zelensky disse que a Ucrânia já está "de facto" a caminho de se tornar membro da Aliança Atlântica e demonstrou a sua compatibilidade com os padrões militares da NATO, tanto no campo de batalha como na interação com os aliados.

"Há confiança mútua, ajudamo-nos mutuamente e protegemo-nos mutuamente. Esta é a aliança", disse.

A adesão terá de ser aprovada pelos 30 membros da NATO (sigla inglesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte).

A anexação das quatro regiões, que correspondem a cerca de 15 por cento do território terrestre da Ucrânia, ocorreu após a realização de referendos não reconhecidos pela comunidade internacional, entre 23 e 27 de setembro.

Os referendos, considerados uma farsa pela comunidade internacional, ocorreram em plena guerra na Ucrânia, que a Rússia invadiu em 24 de fevereiro deste ano.

A Rússia já tinha anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014, após um processo idêntico.

Notícia atualizada Às 16h25