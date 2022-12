© Mandel Ngan/AFP (arquivo)

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sublinhou no sábado, numa mensagem de esperança ao país por ocasião do Natal, as "circunstâncias difíceis" que o povo ucraniano atravessa, apelando à sua "coragem e bravura".

"Vamos devolver a liberdade a todos os ucranianos", disse Zelensky num discurso transmitido pela Presidência ucraniana, no qual sublinhou a unidade do povo ucraniano e disse que "nenhum drone é capaz de apagar o amanhecer do Natal".

"Veremos a sua luz ainda que debaixo da terra num abrigo antibomba. Vamos encher os nossos corações de calor e luz", disse, elogiando o "espírito férreo" do povo ucraniano.

Zelensky garantiu que a luta "continuará" e "não será ameaçada por apagões programados ou de emergência".

"Nunca sentiremos falta de coragem", acrescentou o chefe de Estado ucraniano, salientando que, depois de tantas "notícias amargas", já é altura de "boas notícias".

Zelensky encorajou os cidadãos a celebrar as festas "como sempre", "cantando canções de Natal mais alto do que o som de um gerador" ou felicitando familiares, "mesmo que a comunicação e os serviços de internet não estejam a funcionar".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Mais de 7,8 milhões de pessoas fugiram da guerra na Ucrânia para outros países europeus, havendo ainda 6,5 milhões de deslocados internos, segundo dados recentes das Nações Unidas.

Desconhece-se o número exato de baixas civis e militares em dez meses de guerra, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato por fontes independentes.