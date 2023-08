Zelensky aterra na base aérea de Eindhoven para discutir envio de caças F-16

Zelensky vai encontrar-se com o primeiro-ministro cessante Mark Rutte © Tobias Schwarz/AFP (arquivo)

Por TSF com agências 20 Agosto, 2023 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aterrou este domingo na base aérea de Eindhoven para uma visita aos Países Baixos, a segunda este ano. O envio de caças F-16 holandeses é um dos temas fortes da agenda.

Zelensky aterrou por volta das 12h00 (10h00 em Lisboa), segundo adiantou uma porta-voz do Governo holandês à AFP, depois de o chefe de Estado ucraniano ter estado no sábado na Suécia a tratar de aspetos da cooperação militar com a Ucrânia na guerra contra a Rússia.

O chefe de Estado ucraniano inspecionou os aviões que espera receber dos holandeses.

"Vamos discutir com o chefe de governo o fornecimento de F-16 à Ucrânia para proteger a nossa população do terror russo", escreveu Zelensky numa mensagem na rede social X, anteriormente designada por Twitter.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the Netherlands with the team.



There will be focused talks with @MinPres. Key topic: F-16s for Ukraine, to protect our people from Russian terror.



The Global Peace Summit, #PeaceFormula, and justice for Russian crimes will all be on agenda. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023

Após realizar uma visita a Haia em 4 de maio, Zelensky vai encontrar-se com o primeiro-ministro cessante Mark Rutte.

A visita foi mantida em segredo até à aterragem por razões de segurança. A reunião terá lugar na base aérea de Eindhoven e centrar-se-á nas boas relações mútuas. A entrega de caças F-16 holandeses à Ucrânia também será discutida.

Esta semana, os EUA deram luz verde ao envio de caças F-16 dos Países Baixos e da Dinamarca, uma decisão que o Governo ucraniano considerou ser uma "ótima notícia".

O Departamento de Estado dos EUA, responsável pela política externa do país, adiantou na sexta-feira que os Países Baixos e a Dinamarca receberam "garantias formais" para enviarem os caças assim que o treino do primeiro grupo de pilotos para F-16 esteja concluído.