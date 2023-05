Zelensky chegou a Itália para encontros com o Papa e líderes políticos

Volodymyr Zelensky © Kimmo Brandt/EPA

O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky chegou este sábado a Roma e vai encontrar-se com o Papa Francisco e líderes italianos, anunciou o Vaticano.

Zelensky vai ter encontros com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que tem proporcionado ajuda militar à Ucrânia, e com o Presidente, Sergio Mattarella.

O Presidente ucraniano também anunciou no Twitter que já está em Roma.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

A agenda exata de Zelensky não foi divulgada, por razões de segurança. O Vaticano apenas confirmou uma reunião papal pouco antes da chegada a Roma do Presidente ucraniano.

A televisão estatal italiana noticiou que, no âmbito das medidas de segurança, foi aberta uma zona de exclusão aérea nos céus italianos e atiradores de elite da polícia foram colocados estrategicamente em edifícios altos.

Meloni encontrou-se com Zelensky em Kiev, pouco antes do aniversário da invasão russa em grande escala, em 24 de fevereiro de 2022.

Francisco, que tem apelado para a paz, encontrou-se pela última vez com o líder ucraniano em 2020.

O pontífice menciona frequentemente o "martirizado" povo da Ucrânia, nas suas palavras.

No final de abril, ao viajar de regresso a Roma após uma viagem à Hungria, Francisco disso aos jornalistas que o Vaticano estava envolvido numa missão de paz, mas não deu detalhes.

Nem a Rússia, nem a Ucrânia confirmaram qualquer iniciativa.