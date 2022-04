Zelensky confia que tentativa para retirar civis de Mariupol será "bem-sucedida"

Zelensky © Sergey Dolzhenko/EPA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acredita que será "bem-sucedida" a tentativa de libertar os civis da fábrica de Azovstal, em Mariupol, numa operação coordenada em conjunto com a ONU e a Cruz Vermelha.

"Acredito que é possível um resultado bem-sucedido no desbloqueio" de Azovstal, na cidade portuária estratégica de Mariupol, referiu Volodymyr Zelensky sobre a situação que a Ucrânia está a trabalhar em conjunto com as Nações Unidas e o Comité Internacional da Cruz Vermelha na retirada dos civis retidos naquela fábrica.

Zelensky falava hoje durante uma conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que esteve em Kiev após passagem por Moscovo.

Na terça-feira, a ONU anunciou que Vladimir Putin concordou com Guterres com o envolvimento das Nações Unidas e da Cruz Vermelha na retirada de civis da fábrica de Azovstal, em Mariupol.

Hoje, Guterres informou que abordou essa questão com o Presidente ucraniano, afirmando que há "discussões intensas" para avançar nessa proposta e torná-la realidade.

Kiev foi alvo hoje de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorria a visita do secretário-geral da ONU, que resultaram em pelo menos dez feridos, segundo autoridades locais e jornalistas da AFP.

O chefe de Estado ucraniano referiu que este ataque das forças russas tiveram como objetivo "humilhar a ONU".

"Isto diz muito sobre a verdadeira atitude da Rússia em relação às instituições internacionais, sobre os esforços dos líderes russos para humilhar a ONU e tudo o que a organização representa", salientou Zelensky, numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Telegram.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

