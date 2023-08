Zelensky confirma prorrogação por 90 dias da lei marcial na Ucrânia

© Presidência da Ucrânia/AFP (arquivo)

O Presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky, assinou esta quinta-feira a prorrogação por mais 90 dias, até 15 de novembro, das leis marcial e de mobilização militar, o que impossibilita a realização das eleições previstas para outubro.

Em vigor desde 24 de fevereiro de 2022, impedem que os homens com entre 18 e 60 anos saiam do país e vão agora também impossibilitar a realização das eleições legislativas em outubro.

Estas prorrogações tinham sido aprovadas pelo Parlamento da Ucrânia (Verkhovna Rada) no final de julho, ambas com mais de 290 votos a favor num universo de 360, e estavam nas mãos de Zelensky desde 4 de agosto, lê-se no site do poder ucraniano.

Além das legislativas de outubro, estão previstas eleições presidenciais para março do próximo ano.