Zelensky confirma que contraofensiva contra a Rússia já está em curso

© AFP

Por TSF/AFP 10 Junho, 2023 • 14:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou este sábado que a contraofensiva contra a Rússia já está em curso. O objetivo é recuperar as regiões anexadas por Moscovo, no leste do país.

Em conferência de imprensa, ao lado do primeiro-ministro canadiano, Zelensky recusou dar detalhes sobre as operações em curso.

A contraofensiva, há muito anunciada, ocorre numa altura em que decorrem evacuações ao longo do rio Dnipro, que aumentou o nível da água depois da destruição da barragem de Nova Khakovka, localizada na região de Kherson.

Combates em Zaporíjia

Nas últimas horas, as forças armadas ucranianas relataram intensos combates com militares russos, enquanto a agência de energia atómica do país disse ter feito o "encerramento a frio", por razões de segurança, do último reator que estava em funcionamento na maior central nuclear da Europa.

As forças russas bombardearam alvos na Ucrânia com mísseis e drones durante a noite, causando mortes e danos a um aeródromo militar, reportou o Ministério da Defesa ucraniano.

O Estado-Maior da Ucrânia afirmou hoje que estavam a decorrer "combates pesados", com 34 confrontos no dia anterior no leste industrial do país.

Sem adiantar pormenores, os militares ucranianos disse que as forças russas estavam a "defender-se" e a lançar ataques aéreos e de artilharia nas regiões de Kherson e Zaporíjia, no sul da Ucrânia.

Um dia antes, o Presidente russo, Vladimir Putin, considerou que as tropas ucranianas tinham iniciado uma contraofensiva há muito esperada e que estavam a sofrer perdas "significativas".

O Ministério da Defesa britânico também confirmou que as forças ucranianas fizeram nas últimas 48 horas "importantes operações" militares em várias partes do leste e sul do país.

Em comunicado, Londres explica que "as forças ucranianas realizaram bons avanços em algumas zonas onde conseguiram transpor a primeira linha das forças russas", enquanto noutras "o progresso foi mais lento".

Em atualização