Zelensky considera que mísseis Patriot criarão "espaço aéreo seguro" para ucranianos

Joe Biden e Volodymyr Zelensky destacaram esta que o sistema de mísseis de defesa Patriot, que os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia, será fundamental para a criação de um espaço aéreo seguro para os ucranianos.

O envio dos Patriot, anunciado pouco antes da chegada de Zelensky a Washington, "é um passo muito importante na criação de um espaço aéreo seguro para a Ucrânia", sublinhou o Presidente ucraniano, no final de uma conferência de imprensa ao lado do homólogo norte-americano, após uma reunião bilateral na Casa Branca.

Zelensky frisou que este sistema de mísseis, que os EUA vão fornecer pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia, que dura há mais de 300 dias, ajudará a conter os "ataques às infraestruturas".

O governante ucraniano adiantou ainda que discutiu com Biden o que é necessário para os ucranianos sobreviverem ao inverno, referindo que "proteger as pessoas é uma necessidade humanitária".

Joe Biden realçou que o sistema Patriot irá demorar algum tempo a estar operacional, mas assegurou que será prestada a formação necessária.

O chefe de Estado norte-americano realçou ainda que a Rússia, com os ataques às infraestruturas de energia, está "a usar o inverno como arma", garantindo que está a trabalhar com os aliados para apoiar as reparações necessárias na Ucrânia no setor da energia.

"Paz justa" não envolve cedências na integridade territorial

"Para mim, como Presidente, uma 'paz justa' não implica qualquer cedência quanto à soberania, liberdade e integridade territorial do meu país", destacou o chefe de Estado da Ucrânia, durante uma conferência de imprensa ao lado do homólogo norte-americano, Joe Biden, após uma reunião bilateral na Casa Branca.

Em resposta a uma pergunta de um jornalista ucraniano, Zelensky referiu que não sabe o que é uma "paz justa" para todos.

"Tenho falado muito nas crianças, mas, como pai, gostava de enfatizar que muitos pais perderam filhos na linha da frente. O que é 'paz justa' para eles? Dinheiro ou compensações não são nada. É uma tragédia tremenda e, quanto mais a guerra durar, mais pais viverão a querer vingança", sublinhou Zelensky.

Em resposta, Joe Biden garantiu que partilha a mesma visão pela "independência da Ucrânia".

"Queremos que esta guerra acabe, e, como dissemos, isso não irá acontecer agora (...). Vamos ajudar a Ucrânia a ganhar no campo de batalha, o que não pode acontecer sem a nossa ajuda", destacou.

Zelensky, disse ainda o Presidente norte-americano, estará futuramente "pronto para falar [sobre a paz] porque terá ganho no campo de batalha".