Zelensky demite embaixadora ucraniana em Lisboa

Inna Ohnivets © Lusa (arquivo)

Por Guilherme de Sousa 25 Junho, 2022 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu a embaixadora ucraniana em Lisboa, Inna Ohnivets. A informação foi adiantada pelo jornal The Kyiv Independent.

⚡️Zelensky fires ambassadors to Georgia, Slovakia and Portugal.



President Zelensky signed a decree dismissing Ukraine's Ambassador to Georgia, Ihor Dolhov, to Slovakia, Yurii Mushka, and to Portugal, Inna Ohnivets, all appointed under Zelensky's predecessor Petro Poroshenko. - The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 25, 2022

A publicação acrescenta que foram também demitidos os embaixadores da Ucrânia na Geórgia e na Eslováquia. O decreto foi assinado na sexta-feira.

Inna Ohnivets era embaixadora em Lisboa desde 2015 e tinha sido nomeada pelo Presidente Petro Poroshenko. O antigo presidente estava acusado de traição e voltou ao país pouco antes do início da invasão russa, em fevereiro passado.