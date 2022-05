Zelensky destitui comandante das Forças de Defesa Territorial

Volodymyr Zelensky © EPA

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destituiu no domingo o comandante das Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas, Yurii Halushkin, e nomeou para o seu lugar o major-general Ihor Tantsiura.

Os decretos com as duas decisões, das quais não foram dadas mais informações, foram publicados no 'site' do chefe de Estado ucraniano, adiantou a agência Efe.

Yurii Halushkin tinha sido nomeado comandante das Forças de Defesa Territorial ucranianas em 01 de janeiro deste ano.

A invasão russa da Ucrânia começou há 81 dias, uma guerra que já causou milhares de mortes de ambos os lados e uma grande destruição de infraestruturas.

Na sua habitual intervenção diária, Volodymyr Zelensky adiantou que esta segunda-feira começará uma semana de "muita atividade internacional" para conseguir "armas e apoio financeiro à Ucrânia" para iniciar a reconstrução daquilo que "a Rússia arruinou" com os ataques a várias cidades.

Na linha da frente, as Forças Conjuntas Ucranianas avançaram que hoje destruíram dois helicópteros russos, três tanques e seis veículos blindados de combate.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de seis milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

