Zelensky diz que "o mundo viu hoje que os patrões da Rússia não controlam nada"

© Presidência da Ucrânia/AFP

Por Gonçalo Teles com Lusa 24 Junho, 2023 • 19:55

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu este sábado que o mundo "viu que os patrões da Rússia não controlam nada" e que reina o "completo caos" na liderança do país.

Numa mensagem partilhada no Twitter ainda antes de Yevgeny Prigozhin ter anunciado a suspensão das movimentações do Grupo Wagner rumo a Moscovo, Zelensky defende que a Ucrânia será capaz de defende a Europa das forças russas.

"O mundo não deve ter medo. Sabemos o que nos protege. É a nossa unidade. A Ucrânia vai, de certeza, ser capaz de proteger a Europa de todas as forças russas, e não interessa quem as comande. Vamos proteger. A defesa do flanco Leste da Europa depende apenas da nossa defesa", lê-se.

O líder ucraniano exalta também os soldados, armas, tanques e mísseis do país como "tudo o que protege a Europa de marchas como as vistas no território russo" e realça que, quando pede F-16 ou mísseis balísticos, está a "melhorar a defesa comum" europeia.

Zelensky desafia também o mundo a reconhecer que as ações russas na Ucrânia "não tiveram provocação" e promete que os ucranianos vão defender o seu país e a sua liberdade.

"Não vamos fazer silêncio e não vamos estar inativos. Sabemos como vencer - e é isso que vai acontecer. A nossa vitória nesta guerra", promete o líder ucraniano, que avisa também os russos: "Quanto mais tempo as vossas tropas estiverem em território ucraniano, mais devastação vão causar à Rússia. Quanto mais tempo esta pessoa estiver no Kremlin, mais desastres haverá."

Ucrânia fez vários avanços

O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou avanços em várias direções da frente leste, no âmbito da ofensiva contra as forças de Moscovo. Segundo a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, a ofensiva dirige-se simultaneamente "em várias direções", inclusive em direção à cidade de Bakhmut, enquanto o lado russo prossegue intensos bombardeamentos contra as tropas ucranianas.

Maliar, citada pelo portal Ukrinform, referiu-se à rebelião do grupo mercenário Wagner na Federação Russa como "uma janela de oportunidade" para a Ucrânia que provaria "a inevitável degradação do Estado russo".

Apesar disso, Hanna Maliar apelou aos cidadãos ucranianos para que não relaxem e para que "tenham cuidado e se preparem para qualquer cenário".

"Continuamos a trabalhar para sermos mais fortes e para a vitória", disse, citada pela EFE.