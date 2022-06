Zelensky diz que Rússia já disparou mais de 2800 mísseis contra o país

Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano © Sergey Dolzhenko/EPA

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta terça-feira que o Exército russo já disparou um total de 2.811 mísseis contra as cidades ucranianas, desde o início da guerra em 24 de fevereiro.

"A partir desta noite, o número total de mísseis russos que atingiram as nossas cidades já é de 2811. Temos todas as provas do que as tropas russas estão a fazer contra o nosso povo", escreveu o chefe de Estado no serviço de mensagens Telegram.

Volodymyr Zelensky recordou ainda o ataque a um centro comercial em Krementchouk, no centro da Ucrânia, que provocou pelo menos 13 mortos e 40 feridos.

"O míssil russo atingiu esse mesmo objeto, de forma deliberada. Eles queriam matar o maior número de pessoas numa cidade tranquila, no centro comercial comum", observou.

"Por este ato de terrorismo de Estado, como por todos os outros, a Rússia será responsabilizada. No campo de batalha na Ucrânia, pelo reforço das sanções e, claro, no tribunal", acrescentou.

Na segunda-feira, um míssil russo atingiu um centro comercial na cidade de Kremenchuk, onde se encontravam mais de mil pessoas.

A guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa de 24 de fevereiro, entrou esta terça-feira no 126.º dia.

Desconhece-se o número de vítimas, mas a ONU confirmou a morte de mais de 4600 civis, alertando, contudo, que o balanço real será consideravelmente superior por não ter acesso a muitas zonas do país.