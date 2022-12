Zelensky diz que visita aos EUA significa que Ucrânia "controla situação". Biden "orgulhoso"

Joe Biden e Volodymyr Zelensky © Jim Lo Scalzo/EPA

Por Clara Maria Oliveira 21 Dezembro, 2022 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Antes do encontro de Volodymyr Zelensky e Joe Biden, que será à porta fechada, o líder ucraniano e norte-americano reuniram-se, esta quarta-feira, na Sala Oval da Casa Branca.

"O povo ucraniano continua a inspirar o mundo com a sua coragem, empenho e determinação em relação ao mundo inteiro e o povo americano tem estado ao seu vosso lado com muito orgulho", afirmou Joe Biden.

Em breves declarações aos jornalistas, o chefe de Estado norte-americano destacou ser "uma honra" estar ao lado de Zelensky por este "ser um grande líder".

Biden prometeu ainda que manterá a ajuda financeira, militar e humanitária à Ucrânia, em particular no apoio à defesa aérea, referindo-se à entrega de mísseis Patriot por parte dos norte-americanos, pela primeira vez desde o início do conflito, anunciada pouco antes do líder ucraniano aterrar em Washington.

O líder do governo norte-americano alertou ainda que a Rússia está a "tentar usar o inverno como uma arma" na guerra.

No caso de Zelensky, agradeceu a Joe Biden, aos congressistas norte-americanos e às "pessoas comuns" dos EUA. "É uma honra estar aqui convosco, eu queria vir cá antes, mas foi um período muito difícil. Ao vir significa que estamos a controlar a situação e tudo graças ao vosso apoio", reiterou.