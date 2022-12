Zelensky e o "espírito da Ucrânia" eleitos Personalidade do Ano pela revista Time

Zelensky é personalidade do ano 2022 para a revista Time © AFP

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é a Personalidade do Ano 2022 para a revista Time. A revista atribuiu a distinção, esta quarta-feira, ao Presidente ucraniano, bem como ao "espírito da Ucrânia", pela resistência que o país demonstrou diante da invasão da Rússia.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa - TIME (@TIME) December 7, 2022

"Quer a batalha pela Ucrânia traga esperança ou medo, Volodymyr Zelensky galvanizou o mundo de uma maneira que não vemos há décadas", escreveu o editor-chefe da Time, Edward Felsenthal, para quem a escolha "nunca tinha sido tão clara".



"Para provar que a coragem pode ser tão contagiosa como o medo, para inspirar pessoas e nações a unirem-se em defesa da liberdade, para lembrar ao mundo a fragilidade da democracia - e da paz -, Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia são a Personalidade do Ano da Time 2022", escreveu a revista norte-americana.

"Nas semanas que se seguiram ao início dos bombardeamentos russos de 24 de fevereiro, a sua decisão de não fugir de Kiev, mas de ficar e de reunir apoio foi crucial", destaca a Time.



A revista sustenta ainda a escolha sublinhando que "desde a sua primeira mensagem, de 40 segundos, no Instagram, no dia 25 de fevereiro - mostrando que o seu gabinete estava intacto e a funcionar - aos discursos diários proferidos remotamente em instituições como parlamentos, o Banco Mundial e os Grammy Awards, o Presidente da Ucrânia esteve em todo o lado".

Em 2021, a personalidade distinguida pela Time foi o empresário e multimilionário Elon Musk, então dono da SpaceX e da Tesla, agora também detentor do Twitter.