Zelensky está a caminho de Londres. Reino Unido oferece treino a pilotos e fuzileiros ucranianos

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai hoje visitar o Reino Unido, onde será recebido pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e dirigir-se ao Parlamento, em Londres, anunciou o Governo.

Durante a visita, Zelensky e Sunak vão visitar militares ucranianos que estão a ser treinados no Reino Unido e encontrar-se com líderes militares britânicos para discutir os detalhes do programa de treino. Segundo um comunicado do Governo, o Reino Unido vai estender o treino dos soldados ucranianos a membros da força aérea e marinha.

"A visita do Presidente Zelensky ao Reino Unido é uma prova da coragem, determinação e luta do seu país, e uma prova da amizade inquebrável entre os nossos dois países... Desde 2014, o Reino Unido fornece treino vital para as forças ucranianas, permitindo-lhes defender o seu país, a sua soberania e lutar pelo seu território", lê-se na nota.