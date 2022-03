Zelensky garante que Ucrânia não vai "perdoar nem esquecer" ataques dos russos

© Presidência da Ucrânia/AFP

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu este domingo, num vídeo publicado nas suas redes sociais, que os ucranianos não vão perdoar a violência que as forças russas estão a infligir sobre o país e denunciou o que dez ser o "assassinato deliberado" de civis.

"Não vamos perdoar e não vamos esquecer-nos, vamos punir todos os que cometeram atrocidades nesta guerra no nosso país", reforçou Zelensky, que prometeu que os responsáveis "não vão ter um local sossegado nesta Terra que não seja a campa".

Na mensagem publicada pela Presidência da Ucrânia, o líder do país assinala também que não podem ser perdoados pelas "centenas e centenas de vítimas nem pelos milhares e milhares em sofrimento".

"E Deus não vai perdoar. Nem hoje. Nem amanhã. Nunca. E em vez de perdão, haverá julgamento", assegurou também.

Sobre os planos da Rússia, que Zelensky diz ter anunciado o bombardeamento, esta segunda-feira, de "equipamentos e complexos de Defesa", muitos deles situados perto de civis, assinala que estes "foram construídos há décadas pelo Governo soviético, em cidades. E agora estão no meio de ambientes urbanos comuns". Nestas zonas trabalham, segundo o chefe de Estado, "milhares de pessoas e centenas de milhares vivem lá perto", o que levou Zelensky a apelidar os planos russos de "assassinatos deliberados".

O Presidente ucraniano deixou também críticas aos aliados do Ocidente, de quem diz não ter ouvido qualquer mensagem. "Não há reações a este anúncio. Pensem no sentimento de impunidade dos invasores: eles anunciam as atrocidades que estão a planear. Porquê?"

