Zelensky pede aos Países Baixos que se preparem para boicotar energia russa

Volodymyr Zelensky dirirgiu-se ao Parlamento dos Países Baixos © Bart Maat/EPA

Por Lusa 31 Março, 2022 • 13:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu, esta quinta-feira, aos Países Baixos para que estejam preparados para boicotar a energia russa, num discurso, por videoconferência, no parlamento holandês.

"Estejam preparados para interromperem as exportações de energia da Rússia, para não pagarem milhões e milhões para a guerra", afirmou o Presidente ucraniano.

A União Europeia (UE) importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os 27 Estados-membros.

A Rússia é também responsável por cerca de 25% das importações de petróleo e 45% das importações de carvão da UE.

A 8 de março, a Comissão Europeia propôs uma eliminação progressiva da dependência de combustíveis fósseis da Rússia antes de 2030, com uma aposta no Gás Natural Liquefeito (GNL) e nas energias renováveis, estimando reduzir, até final do ano, dois terços de importações de gás russo.

A Rússia lançou, a 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1189 civis, incluindo 108 crianças, e feriu 1901, entre os quais 142 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA