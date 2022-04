Após "atrocidades" em Bucha, UE prepara com urgência novas sanções contra a Rússia

Rússia convoca reunião do Conselho de Segurança da ONU e nega ataque a civis. ​​​​​​ Após as "atrocidades" verificadas em Bucha, a União Europeia vai discutir, com urgência, novas sanções contra a Rússia. Siga em direto na TSF.