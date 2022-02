Zelensky pede coligação antiguerra aos países da NATO na região

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky © AFP

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta sexta-feira aos países da NATO do chamado grupo Nove de Bucareste ajuda para defender a Ucrânia e para formar uma "coligação antiguerra" que leve Rússia à mesa das negociações.

O grupo Nove de Bucareste, cujos presidentes se reúnem hoje, em Varsóvia, é formado por Bulgária, Eslováquia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, República Checa, Polónia e Roménia, todos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União Europeia (UE).

"Nós defendemos a nossa liberdade, a nossa terra. Precisamos de assistência internacional eficaz. Discuti isto com Andrzej Duda [Presidente da Polónia]. Apelei aos Nove de Bucareste para ajuda de defesa, sanções, pressão sobre o agressor", escreveu Zelensky na rede social Twitter.

"Juntos, temos de colocar a Rússia à mesa das negociações. Precisamos de uma coligação antiguerra", acrescentou, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

A Rússia invadiu novamente a Ucrânia na quinta-feira, para proceder à "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho, depois de ter anexado a Crimeia em 2014.

O grupo Nove de Bucareste foi formado em novembro de 2015, por iniciativa da Roménia e da Polónia, após a anexação da Crimeia e do início da guerra separatista, com apoio russo, no leste da Ucrânia.

Os líderes dos nove países vão discutir hoje, em Varsóvia, a Ucrânia e a situação da segurança na Europa Central e Oriental, de acordo com a presidência polaca.

"Todos os presidentes confirmaram a sua participação", disse o chefe de política internacional do Presidente da Polónia à agência polaca PAP.

Jakub Kumoch referiu que o Presidente da República Checa, Milos Zeman, irá participar na reunião por videoconferência.

Além de integrarem a NATO, os nove países integraram ou estiveram sob a influência da antiga União Soviética.

A Rússia lançou o ataque contra a Ucrânia depois de ter reconhecido a independência dos territórios separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

Os separatistas pró-russos daqueles dois territórios, combatem as autoridades de Kiev desde 2014, com apoio de Moscovo, numa guerra que tinha provocado mais de 14.000 mortos até ao ataque de quinta-feira, segundo a ONU.

As autoridades ucranianas admitiram hoje que as forças russas estão a aproximar-se da capital, Kiev.

