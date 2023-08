Zelensky promete retaliação severa contra ataque que considerou "terrorista" em Chernihiv

O Presidente ucraniano encontra-se com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte © Ludovic Marin/AFP (arquivo)

Por Lusa 20 Agosto, 2023 • 12:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu este domingo uma retaliação severa pelo ataque de um míssil russo no centro da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, no sábado, que matou sete pessoas e feriu quase 150.

"Estou certo de que os nossos soldados responderão à Rússia por este ataque terrorista. Responderão de forma tangível", disse Zelenskyy num discurso em vídeo publicado na madrugada deste domingo, no final de uma visita à Suécia, a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que participou numa cimeira da NATO na Lituânia, no mês passado, e antes de se deslocar aos Países Baixos.

I thank everyone around the world who condemned Russia"s heinous strike on Chernihiv that killed 7 people, among them 6-year-old Sofia. My condolences to everyone who has lost close ones. 144 people inured, including 15 children. Our warriors will give Russia a tangible response. pic.twitter.com/Ft1oMMl9iS - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

Zelensky identificou uma rapariga de seis anos chamada Sofia entre os mortos no ataque e confirmou que entre os feridos havia 15 crianças.

O governador da região de Chernihiv, Vyacheslav Chaus, disse este domingo que o total de feridos confirmados tinha aumentado para 148.

Mais a leste, as forças russas bombardearam este domingo de manhã a cidade de Kupiansk, ferindo gravemente um homem, de acordo com o governador regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

Zelensky chegou este domingo aos Países Baixos, dois dias depois de o país ter afirmado que os Estados Unidos tinham dado a sua aprovação para que as autoridades holandesas e dinamarquesas entregassem caças F-16 à força aérea da Ucrânia.

O Presidente ucraniano encontra-se com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte numa base aérea militar na cidade de Eindhoven, no sul do país.

A aprovação pelos Estados Unidos, na sexta-feira, da entrega de F-16 de fabrico americano à Ucrânia por parte dos Países Baixos e da Dinamarca foi vista como um grande impulso para Kiev, apesar de os caças não terem qualquer impacto nos quase 18 meses de guerra.