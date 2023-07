Zelensky reclama "justiça" para defender uso de bombas de fragmentação

Zelensky deixou ainda um agradecimento aos Estados Unidos pelo apoio © Sergei Supinsky/AFP (arquivo)

Por Lusa 12 Julho, 2023 • 12:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Ucrânia reconheceu esta quarta-feira que há discordância dentro da NATO sobre a disponibilização pelos Estados Unidos de bombas de fragmentação, mas apontou que "tem de haver justiça", já que a Rússia também as utiliza.

"Sei que há pessoas que não concordam com este apoio, mas queria que olhássemos para isto de uma perspetiva de justiça. A Rússia utilizou sempre estas munições nos nossos territórios, estão a matar as nossas pessoas com elas, no nosso território que ocuparam", sustentou Volodymyr Zelensky em conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, no último dia da cimeira da aliança em Vílnius, na Lituânia.

"Tem de haver justiça e não é justo que o agressor que está a ocupar o nosso território as utilize", completou.

Ladeado pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o Presidente ucraniano prometeu que estas bombas apenas seriam utilizadas "contra militares" da Rússia dentro do território ocupado da Ucrânia.

"Queria agradecer aos Estados Unidos, sei que foi um desfio e que no Congresso há pessoas que não concordam com este apoio", completou Volodymyr Zelensky.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA