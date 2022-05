Zelensky saúda vitória da Ucrânia na Eurovisão

© EPA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou esta noite a vitória do seu país no festival da Eurovisão, ligando-a à invasão russa com a frase "a nossa coragem impressiona o mundo, a nossa música conquista a Europa".

A frase foi escrita na sua página na rede social Facebook, pouco tempos depois da vitória da Ucrânia no 66.º Festival Eurovisão da Canção, realizado em Turim, Itália.

A banda ucraniana "Kalush Orchestra", cuja canção "Stefania" mistura hip-hop e música tradicional, obteve 631 pontos, à frente do britânico Sam Ryder com "Space Man" (466 pontos) e do cantor espanhol Chanel com "Slo Mo" (459 pontos).

Na atuação desta noite, a banda "Kalush Orchestra" pediu ajuda para o seu país bem como para a cidade de Mariupol e para a siderurgia Azovstal, na sequência da invasão russa.

"Por favor ajudem a Ucrânia, por favor ajudem Mariupol, por favor ajudem Azovstal", disse o líder do sexteto, Olenh Psink, numa mensagem em que apelava à intervenção internacional para ajudar o grupo de soldados barricados na fábrica, o último reduto da resistência ucraniana na cidade portuária.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de seis milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

Por causa da invasão a Rússia foi excluída do Festival Eurovisão da Canção.