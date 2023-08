Zelensky visita a Dinamarca após anúncio de acordo sobre caças F-16

© Sergei Gapon/AFP

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou este domingo a Dinamarca, depois de ter passado pelos Países Baixos, onde saudou a decisão "histórica" dos dois países de entregar caças F-16 americanos a Kiev, após luz verde dos Estados Unidos.

Volodymyr Zelensky aterrou cerca das 16h30 locais (15h30 em Lisboa) numa base da força aérea dinamarquesa, em Skrydstrup (leste), constataram dois jornalistas da agência France-Presse.

A Dinamarca e os Países Baixos prometeram entregar F-16 a Kiev assim que os pilotos ucranianos concluírem a sua formação.

O Presidente ucraniano foi recebido pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, e pelo ministro da Defesa, Jakob Ellemann-Jensen.

Durante esta visita, deverão examinar os aviões de combate F-16 e fazer um balanço do início do treino dos pilotos, informou o gabinete da primeira-ministra.

"Estou orgulhosa da visita do Presidente Zelensky e da primeira-dama à Dinamarca", disse Mette Frederiksen, num comunicado emitido momentos antes da aterragem.

"A Dinamarca apoia totalmente a Ucrânia e disponibiliza-se a fazê-lo durante o tempo que for necessário", acrescentou.

Algumas horas antes, o líder ucraniano aterrou numa base da força aérea neerlandesa, em Eindhoven, para uma visita surpresa, durante a qual o primeiro-ministro Mark Rutte formalizou o acordo para entrega de caças F-16 à Ucrânia.

Rutte disse que os Países Baixos têm atualmente 42 aeronaves desse tipo, mas teria de conversar com seus parceiros internacionais antes de decidir sobre o número exato a disponibilizar a Kiev.

"O primeiro-ministro Mark Rutte e eu chegámos a um acordo sobre o número de F-16 que serão transferidos para a Ucrânia assim que os nossos pilotos e engenheiros terminarem a sua formação: 42 jatos, e isto é apenas o começo", disse depois Zelensky numa mensagem na sua conta na rede social X, antigo Twitter.

O chefe de Estado ucraniano aterrou nos Países Baixos ao meio-dia, um dia depois do ataque mortal das forças de Moscovo no coração de Chernihiv, no norte da Ucrânia.

No dia anterior esteve na Suécia, onde as conversas com o primeiro-ministro, Ulf Kristersson, giraram em torno da preparação de um novo pacote de ajuda militar sueca.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os dados das Nações Unidas, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão -- justificada pelo Presidente Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- tem sido condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.