Zelensky visita Mykolaiv e condecora militares ucranianos

© EPA

Por Lusa 18 Junho, 2022 • 14:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou este sábado pela primeira vez Mykolaiv, cidade portuária e industrial do sul da Ucrânia que foi atacada na sexta-feira pelo exército russo, numa rara viagem fora de Kiev.

Um vídeo, divulgado pela Presidência ucraniana, mostra Zelensky a inspecionar um edifício residencial muito danificado e a reunir com autoridades locais.

Mykolaiv, cidade portuária e industrial que tinha quase meio milhão de habitantes antes da guerra, ainda está sob controlo ucraniano, mas fica perto da região de Kherson, ocupada pelos russos.

A cidade continua a ser um alvo de Moscovo porque está localizada na rota para Odessa, o maior porto da Ucrânia, que dista 130 quilómetros a sudoeste.

A visita ocorre um dia depois de duas pessoas terem morrido e 20 ficado feridas num ataque russo à cidade.

No vídeo, o governador local, Vitaliy Kim, mostra a Zelensky os danos num prédio residencial, que apresenta um buraco escancarado, sendo visível o interior dos apartamentos.

Um tridente ucraniano azul e amarelo é visível numa das janelas partidas.

Zelensky também participou numa reunião com autoridades locais no que parecia ser uma cave subterrânea, onde distribuiu condecorações por bravura.

Num comunicado, o gabinete do Presidente disse que no encontro foram discutidos "o estado da economia, a restauração do abastecimento de água e a situação da agricultura".

"Foi dada atenção especial às ameaças terrestres e marítimas. Trabalhamos incansavelmente pela vitória", acrescentou.