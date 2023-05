Zelensky visita tropas ucranianas em Donetsk

Volodymyr Zelensky © Tobias Schwarz/AFP

Volodymyr Zelensky visitou, esta terça-feira, as tropas ucranianas na linha da frente de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde as forças russas concentram os seus esforços.

"No regresso de uma visita ao estrangeiro, o Presidente Volodymyr Zelensky visitou as forças armadas ucranianas na linha da frente em Vugledar-Maryinka, na região de Donetsk", afirmou a Presidência ucraniana em comunicado.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 453.º dia, 8.895 civis mortos e 15.117 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

Além da Crimeia, península ucraniana anexada em 2014, Moscovo declarou, desde o início da guerra, a anexação de quatro regiões da Ucrânia - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia -, embora não controle a totalidade dos respetivos territórios.